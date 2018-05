WLAN überall! Mit dem neuen devolo Multiroom WiFi Kit [Promotion]



WLAN überall! Mit dem neuen devolo Multiroom WiFi Kit

Egal ob im Wohnzimmer, im Home Office oder in der Gaming-Ecke: Internetsurfen, Emails checken, Videostreaming und vieles mehr gehört einfach dazu. Multimedia-Geräte wie Smart-TV, Smartphone oder Tablet benötigen dazu ein schnelles wie stabiles WLAN – immer und überall. Meist spielt das WLAN des Routers aber leider nicht mit: Aussetzer, Verbindungsabbrüche und ruckelnde Videos stören den Multimedia-Spass. Eine clevere Lösung bietet devolo: Das neue Multiroom WiFi Kit versorgt das ganze Haus mit schnellem WLAN. Wände und Decken bremsen das WLAN dabei nicht aus, denn devolo hat eine clevere Lösung am Start.

Wenn das WLAN lahmt

In einer kleinen Single-Wohnung funktioniert es oft noch: Der Internetrouter steht an einem zentralen Platz und sorgt für einen flächendeckenden WLAN-Empfang. In grösseren Wohnungen oder Häusern stösst der WLAN-Router jedoch schnell an seine Grenzen: Wände, Decken und sogar geschlossene Türen dämpfen das WLAN-Signal und sorgen für schlechten Empfang. Manchmal steht der Router sogar an der völlig falschen Stelle: Beispielsweise im Keller, irgendwo im Eingangsbereich oder in einem Abstellraum. Ergebnis: Ruckelnde Video-Streams und langsame Downloads. Kurzum: Dort wo schnelles und stabiles WLAN gebraucht wird, herrscht WLAN-Flaute.

Die Lösung: Das neue devolo Multiroom WiFi Kit

devolo hat für solche WLAN-Probleme die perfekte Lösung: Sogenannte Powerline-Adapter nutzen die vorhandene Stromleitung zur Datenübertragung. Der Vorteil: Wände und Decken bremsen das WLAN nicht mehr, denn an jeder Steckdose kann mit den devolo-Adaptern ein frischer WLAN-Hotspot erstellt werden. Das ist insbesondere in grossen Wohnungen oder Einfamilienhäusern ein starker Vorteil. Alles, was es dafür braucht, ist das neue Multiroom WiFi Kit.

Einstecken, Knöpfchen drücken und los geht‘s!

Die Einrichtung eines starken devolo-WLAN ist mit dem Multiroom WiFi Kit kinderleicht. Im Paket befinden sich insgesamt drei Produkte: Ein Basis-Adapter, der per LAN-Kabel mit dem Router verbunden und in eine nahe Wandsteckdose gesteckt wird. Zusätzlich sind zwei devolo WLAN-Adapter im Paket enthalten. Diese sollten jeweils auf den Etagen oder in den Räumen in eine Steckdose eingesteckt werden, wo schnelles WLAN benötigt wird. Jetzt noch Knöpfchen an den Adaptern drücken und fertig ist das Highspeed-WLAN-Netz!

Auch an die Verbindung per LAN wurde gedacht. Die Gigabit-Ports versorgen Streaming-Boxen oder Gaming-Konsolen mit superschnellem Internet per LAN-Kabel.

WLAN-Speed für perfektes Streamen, Videochats und Internetsurfen

Egal ob Video- und Musik-Streaming, Gaming, E-Mails checken oder Internetsurfen: Mit dem Multiroom WiFi Kit von devolo ist die WLAN-Abdeckung optimal. Dank neuester Powerline-Technik und schnellem WLAN ac haben die devolo-Adapter mehr als genügend Power für 4K-Videostreams, Online-Gaming, Videotelefonie und alle anderen Multimedia-Anwendungen.

Zudem bieten die devolo-Adapter WLAN mit Mesh-Komfort. Das heisst, dass WLAN-Empfänger wie zum Beispiel Smartphones immer mit dem stärksten WLAN-Hotspot verbunden sind. Zudem können die devolo-Adapter alle WLAN-Einstellungen vom Router übernehmen. So entsteht ein eng „vermaschtes“ WLAN-Netz der devolo WLAN-Hotspots. Der Effekt: Immer und überall schnelles WLAN!

