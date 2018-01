Südkorea bietet Nordkorea Gespräche über Olympische Winterspiele an



Südkorea bietet Nordkorea Gespräche über Olympische Winterspiele an

Seoul hat Pjöngjang anlässlich der bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Südkorea Gespräche auf hoher diplomatischer Ebene angeboten. Diese könnten am 9. Januar stattfinden, hiess es am Dienstag. (sda/ap)

