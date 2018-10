9 Beweise, dass deine Katze deine bessere Hälfte ist



9 Beweise, dass deine Katze deine bessere Hälfte ist

Für manche Menschen sind Katzen bloss Haustiere, die schön anzusehen sind und das Internet zu einem besseren Ort machen. Doch für andere Individuen (dich?) sind die Fellnasen vor allem eins: die besten Lebewesen, die es gibt – und ihre bessere Hälfte!

Hinweis: Solltest du die nachfolgenden Bilder nicht sehen, öffne den Link einfach in einem anderen Browser. Wenn du über Facebook zu uns gekommen bist, klicke dazu oben rechts aufs Menu und wähle die Option «im Browser öffnen» aus.

Eigentlich mag sie es nicht sonderlich, wenn du sie hochhebst und umarmst. Aber sie lässt es trotzdem zu.

Ein Beitrag geteilt von Buddy and Maybelle (@buddy_and_maybelle) am 7. Nov 2017 um 5:24 Uhr

Aber nur weil du es bist!

Egal, wie doof du dich auch anstellst – deine Katze ist trotzdem für dich da.

Ein Beitrag geteilt von Laura Alionskaite (@alionskaite.laura) am 7. Nov 2017 um 23:57 Uhr

Natürlich blickt sie dich vorwurfsvoll an. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie trotz deiner faszinierend naiven Menschlichkeit immer und bedingungslos an deiner Seite ist.

Sie füttert dich sogar mit selbst gefangenen Mäusen – weil du ja offensichtlich nicht dazu in der Lage bist, dir selbst welche zu fangen.

Ein Beitrag geteilt von Alex Simonson (@simonson.photos) am 17. Okt 2017 um 20:04 Uhr

Auf eine Katze ist immer Verlass – selbst in Krisenzeiten.

Du überlässt ihr nicht nur freiwillig deinen Lieblingsplatz auf der Couch, sondern auch die bessere Hälfte deines Bettes.

Ein Beitrag geteilt von Sergi (@spont79) am 4. Nov 2017 um 7:58 Uhr

Sie hat eben nur das Beste verdient.

Eigentlich ist sie für dich mehr wie eine beste Freundin – und nicht wie ein Haustier.

An den folgenden Anzeichen kannst du es erkennen:

Menschen kommen und gehen – Katzen bleiben!

Ihr macht alles zusammen.

Ein Beitrag geteilt von Pickles&&Jarr (@pickles_in_a_jarr) am 22. Sep 2017 um 12:16 Uhr

Ihr geht sogar gemeinsam aufs Klo – und wenn das mal kein Vertrauensbeweis ist!

Auf die Frage nach dem wichtigsten Menschen in deinem Leben würdest du mit dem Namen deiner Katze antworten...

Ein Beitrag geteilt von Eamonn McCarron (@eamonnjmcc) am 6. Nov 2017 um 5:13 Uhr

Sie ist zwar kein Mensch – aber Katzen zählen auch. Oder?

..und wenn deine Katze sprechen könnte, würde sie ebenfalls deinen Namen nennen.

Ein Beitrag geteilt von Tiffany Schommers (@tiff_box) am 1. Okt 2017 um 6:29 Uhr

Weil du ihr Lieblingsmensch bist – und immer sein wirst.

Ohne deine Katze wäre dein Leben komplett anders verlaufen.

Ein Beitrag geteilt von Tarçın (@tarchinthecat) am 12. Sep 2017 um 13:16 Uhr

Als Katze hat man einen grossen Einfluss auf seinen Menschen – und diesen nützt deine Fellnase mit Bedacht.

7 Fakten über Katzenbabys: Video: watson

(aka)