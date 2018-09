Waldbrand in der Toskana bedroht mehrere Ortschaften



Ein Waldbrand hat in der Toskana hunderte Hektar Wald und Olivenhaine vernichtet und Evakuierungen ausgelöst. Rund 600 Hektar Land gingen in der Nacht zum Dienstag in Flammen auf, wie Feuerwehrchef Ugo D'Anna im Lokalfernsehen berichtete.

700 Bewohner mehrerer Dörfer am waldreichen Berg Monte Serra in der Nähe von Pisa mussten ihre Häuser verlassen. Die Feuerwehr geht von Brandstiftung aus.

Dutzende Feuerwehrleute und Freiwillige sowie zwei Löschflugzeuge und ein Helikopter kämpften gegen die Flammen, die durch starken Wind immer wieder angeheizt wurden. Dichter Rauch hing über der Region. Dank des Löscheinsatzes konnte das berühmte Kloster von Calci aus dem 14. Jahrhundert, eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Toskana, vor den Flammen gerettet werden.

Regionalpräsident Enrico Rossi sagte bei einem Besuch vor Ort, es sei nahezu ausgeschlossen, dass das Feuer nicht absichtlich gelegt worden sei. Die Verbraucherschutzorganisation Codacons setzte 2000 Euro Belohnung für Hinweise zu dem mutmasslichen Brandstifter aus.

«Die Feuerwehrleute waren unsere Schutzengel», sagte ein Dorfbewohner italienischen Medien. «Es war wie der Weltuntergang, zum Glück haben sie uns gerettet. Ich hoffe bloss, dass der Brand durch Achtlosigkeit ausgelöst wurde und nicht durch Brandstiftung - ich mag mir einfach nicht vorstellen, dass eine kranke Seele so etwas Schlimmes tun würde.» (sda/afp)