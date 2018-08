Autotransporter ist im Piottino-Tunnel in Flammen aufgegangen



Autotransporter ist im Piottino-Tunnel in Flammen aufgegangen

Im Piottino-Tunnel auf der A2 bei Prato TI ist am Dienstagmorgen ein Lastwagen in Brand geraten. Der Autotransporter mit italienischen Kontrollschildern brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Autobahn A2 war in beide Richtungen gesperrt.

Der Autotransporter war auf der A2 Richtung Norden unterwegs und geriet kurz vor 7.30 Uhr aus noch unbekannten Gründen in Brand, wie die Kantonspolizei Tessin am Dienstag mitteilte. Für die mittlerweile beendeten Löscharbeiten stand die Feuerwehr Biasca im Einsatz.

Der mit sieben Fahrzeugen beladene Autotransporter brannte vollständig aus. Verletzte sind laut Polizeiangaben keine zu beklagen. Wegen des Brandes wurde die Autobahn aus Sicherheitsgründen sowie wegen der Löscharbeiten in beide Richtungen gesperrt.

Wie lange die Sperrung des Piottino-Tunnels dauert, ist laut einer Mitteilung von Viasuisse noch unklar. Zuerst muss festgestellt werden, ob der Tunnel durch den Brand beschädigt wurde und Instandstellungsarbeiten nötig sind.

Wegen des Brandes wurden alle Personenwagen über die Kantonsstrasse umgeleitet, alle Lastwagen wurden angehalten. Auch der Gotthard-Tunnel war in beide Richtungen gesperrt. Als Ausweichroute wurde die A13 über den San Bernardino empfohlen.

Weil viele Verkehrsteilnehmer dem Stau vor dem Gotthard-Tunnel auswichen, staute sich der Verkehr laut einer Mitteilung von Viasuisse auch auf der Gotthard-Passstrasse zwischen Andermatt und Göschenen. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.