Macron und May treffen sich in Südfrankreich zu Brexit-Gesprächen

Der französische Präsident Emmanuel Macron ist am Freitag in Südfrankreich mit der britischen Premierministerin Theresa May zusammengekommen. Macron empfing May in Fort Bregançon an der Mittelmeerküste zu Gesprächen über den britischen Austritt aus der EU.

Anschliessend fand ein privates Abendessen des französischen Präsidentenpaares mit May und ihrem Ehemann Philip statt.

May steht wegen des schon Ende März nächsten Jahres bevorstehenden Brexit innenpolitisch seit Monaten unter grossem Druck. Sie strebt im Anschluss weiterhin enge Bindungen an die EU an, einen harten Schnitt will sie vermeiden. Aus Protest gegen diesen Kurs waren Aussenminister Boris Johnson und Brexit-Minister David Davis im Juli zurückgetreten.

Fort Bregançon ist die traditionelle Sommerresidenz französischer Staatspräsidenten, Macron und seine Frau Brigitte verbringen dort ihren Sommerurlaub. May hatte zuvor ihren Sommerurlaub in Italien beendet. Daher wurde vereinbart, sich in Fort Bregançon zu treffen. (sda/afp)

