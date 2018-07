Rentnerin fährt in Kurve in Ilanz GR geradeaus



Ein 83-jährige Lenkerin hat am Mittwoch im Bündner Oberland bei einem Selbstunfall ihren Wagen zu Bruch gefahren. Die Frau war in Ilanz in einer starken Linkskurve einfach geradeaus gefahren.

Die Kurve verpasst hatte die Rentnerin vor dem Kreisel Ilanz West, wie die Bündner Kantonspolizei mitteilte. Sie fuhr geradeaus und kollidierte mit einer Wechselsignalanlage. Danach rutschte das Auto eine steil abfallende Böschung hinunter.

Die leicht verletzte Frau konnte das Fahrzeug-Wrack selbständig verlassen. Eine Ambulanz fuhr sie ins Spital Ilanz. Die Polizei untersucht die genaue Unfallursache. (sda)

