Leichtes Erdbeben im Wallis auch über die Region hinaus spürbar



Leichtes Erdbeben im Wallis auch über die Region hinaus spürbar

Im Wallis bei Saxon hat in der Nacht auf Donnerstag die Erde gebebt. Die Erschütterung mit einer Stärke von etwa 3.2 auf der Richterskala dürfte nach Angaben des Schweizer Erdbebendienstes an der ETH Zürich weiträumig verspürt worden sein.

Einer automatischen Meldung des Erdbebendienstes zufolge ereignete sich das Beben gegen 02:09 Uhr. Das Epizentrum lag demnach neun Kilometer nordwestlich von Saxon in einer Tiefe von 6.3 Kilometern.

Das Erdbeben dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein, heisst es in der Mitteilung. Schäden seien bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Regel aber nicht zu erwarten.

Bei der ETH gingen nach dem Beben Dutzende Beobachtungsmeldungen von Menschen ein, die das Beben verspürt hatten. Demnach wurden die Erschütterungen auch im Nachbarkanton Waadt und im Kanton Freiburg registriert.

In der Schweiz kommt es immer wieder zu meist kleineren Erdbeben. Für das laufende Jahr zählte die ETH bislang gut über 600 Erdstösse. Im vergangenen Jahr wurden rund 1230 solche Erschütterungen registriert.

Das schwerste Erdbeben der letzten zehn Jahre am 3. März 2017 unter dem Urnerboden hatte eine Stärke von 4.6. Die Erdbebenaktivität in der Schweiz konzentriert sich auf den Alpenraum, auf die Kantone Wallis und Graubünden. (sda)