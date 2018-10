Bewohner bei Hausbrand in Zürich schwer verletzt



Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Stadt Zürich ist in der Nacht auf Mittwoch eine Person schwer verletzt worden. Rund ein Dutzend Hausbewohner wurden über Leitern evakuiert. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Die Brandursache ist unklar.

Das Feuer brach am frühen Morgen in einer Wohnung im Erdgeschoss des fünfstöckigen Hauses an der Frohburgstrasse im Uni-Quartier aus, wie ein Sprecher von Schutz und Rettung Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Er bestätigte Informationen von Radio Energy Zürich.

Der Schwerverletzte sei in ein Spital gebracht worden, sagte er Sprecher. Die übrigen Evakuierten seien vor Ort vom Rettungsdienst betreut worden.

Die Feuerwehr stand mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Laut Angaben des Behördensprechers brachte sie die Flammen rasch unter Kontrolle. Mehrere Wohnungen wurden etwa durch Rauch beschädigt.

Wegen des Einsatzes der Rettungskräfte wurde die Winterthurerstrasse vorübergehend gesperrt. Trams und Busse konnten in dem Gebiet demnach nicht verkehren. (sda)

