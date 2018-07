Für Schauspielstar Trintignant ist das Kapitel Kino abgeschlossen



«Kino, das ist vorbei»: Das erklärte der 87-jährige französische Schauspieler Jean-Louis Trintignant in einem Interview am Donnerstag. Deshalb habe er auch eine Rolle im nächsten Film von Bruno Dumont, der dieses Jahr in Locarno den Ehrenleoparden erhält, abgelehnt.

«Es wäre interessant, aber ich hatte Angst, dass ich es körperlich nicht schaffen könnte», betonte der an Prostatakrebs leidende Star aus Filmen wie «Et Dieu...créa la femme» (1956) oder «Trois couleurs: Rouge» (1994).

Im Laufe seiner langen Karriere hat der vielfach prämierte Schauspieler mehr als 160 Rollen für Film und Theater verkörpert. Zuletzt stand er im mit der Flüchtlingskrise verwobenen Familiendrama «Happy End» (2017) vor der Kamera. (sda/afp)

