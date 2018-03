Vier Jugendliche nach Grossbrand in Egnach unter Tatverdacht



Vier Jugendliche nach Grossbrand in Egnach unter Tatverdacht

Der Grossbrand auf dem Gelände der Tobi Seeobst AG in Egnach TG in der Nacht auf Samstag soll von Jugendlichen fahrlässig verursacht worden sein. Die Thurgauer Jugendanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung gegen vier Jugendliche eröffnet, wie sie am Mittwoch mitteilte. (sda)

