U-Bahnen kollidieren in Duisburg – mindestens 20 Verletzte

Kaum zählt's, mutiert Fabrice Herzog wieder zum Spektakel-Stürmer

Enttäuschend in der Qualifikation, grandios in den Playoffs: Wie die ZSC Lions als Team blüht auch Fabrice Herzog in der entscheidenden Meisterschaftsphase so richtig auf. Den vierten Halbfinal gegen Bern entscheidet der Flügel fast im Alleingang und kommt so seinem grossen Traum wieder ein Stück näher.

Drei Tore beim 3:1-Sieg gegen den SCB! Keine Frage: Fabrice Herzog war gestern im vierten Playoff-Halbfinal-Spiel der grosse Matchwinner für den ZSC. Beim 1:0 aus spitzem Winkel patzte Leonardo Genoni, beim 2:0 erwischte Herzog den SCB-Keeper in Unterzahl zwischen den Beinen und beim 3:1 kurz vor Schluss spielte Berns Gaetan Haas ihm den Puck in den Stock, so dass der ZSC-Flügel ihn nur noch ins leere Tor schieben musste.

«Drei Tore zu einem 3:1-Sieg in den Playoffs? Nein, so etwas ist mir …