«Blue My Mind» als bester Schweizer Film gewählt

Das Coming-of-Age Drama «Blue My Mind» von Lisa Brühlmann ist zum Besten Schweizer Spielfilm 2018 gekürt worden. Die Geschichte um ein Mädchen, das sich zum eigenen Entsetzen nach und nach in eine Meerjungfrau verwandelt, gewann den Quartz in der Königskategorie. (sda)