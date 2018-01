Skitourengänger stirbt bei Absturz im Klöntal



Beim Aufstieg auf den Mutteristock im glarnerischen Klöntal ist am Samstagmittag ein 57-jähriger Skitourengänger in den Tod gestürzt. Er fiel über 200 Meter in die Tiefe. Sein 60-jähriger Bergkamerad verständigte die Rettungskräfte.

Diese bargen den Verunglückten aus unwegsamem Gelände, wie die Glarner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Jede Hilfe kam zu spät. Die beiden Skitourengänger waren vom Wägital her bei schönem Wetter und hartem Schnee aufgestiegen.

Zwischen dem Torbergsattel und der Spitze des Mutteristocks stürzte der 57-Jährige in einer schmalen Traverse über 200 Meter nach unten. Er erlag an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. (sda)

