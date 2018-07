Bub stirbt nach Absturz mit Auto über Felswand



Bub stirbt nach Absturz mit Auto über Felswand

Ein 12-Jähriger ist am Mittwoch im Unterwallis in einem Auto über eine Felswand abgestürzt. Gegen Abend ist der Knabe im Spital von Sitten gestorben, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich am Morgen gegen 07.45 Uhr in der Gemeinde Nendaz, als eine Familie Aprikosen pflückte, wie es in der Mitteilung hiess. Der Bub stieg in ein Auto, das auf der Zufahrtsstrasse zum Obstgarten abgestellt war.

Aus noch ungeklärten Gründen setzte sich das Fahrzeug in Bewegung. In der Folge touchierte das Auto zwei Obstbäume, fiel 20 Meter über eine Felswand und kam schliesslich nach 30 Metern in einem Waldstück zum Stillstand.

Nach der medizinischen Erstversorgung auf der Unfallstelle wurde der Knabe mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins Spital von Sitten geflogen. Die Staatsanwaltschaft leitet eine Untersuchung ein. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.