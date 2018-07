Sprung vom brennenden Boot in den Genfersee



Sprung vom brennenden Boot in den Genfersee

Ein kleines Motorboot mit zwei Insassen an Bord hat am Dienstagmittag auf dem Genfersee Feuer gefangen. Die beiden konnten sich mit einem Sprung ins Wasser retten. Sie wurden mit Verbrennungen am Unterkörper ins Spital eingeliefert.

Ihr Leben sei nicht in Gefahr, teilte die Kantonspolizei mit. Bei den Opfern handelt es ich um einen 49-Jährigen und einen 17-Jährigen aus dem Kanton Waadt. Der Unfall ereignete sich etwa 100 Meter vom Seeufer von Rolle VD entfernt.

Nach ersten Erkenntnissen könnte eine technischer Defekt schuld am Unfall sein. Die beiden Passagiere hatten das Boot erst kurz vor der Abfahrt voll getankt. Einige Minuten später tauchten am Bug des Schiffes Flammen auf. Sie verbreiteten sich schnell auf das gesamte Boot, das durch das Feuer völlig zerstört wurde.

Der Staatsanwalt hat eine Untersuchung eingeleitet, um Ursache und Hergang des Unfalls zu ermitteln. Eine Verschmutzung des Gewässers wurde nicht festgestellt. (sda)