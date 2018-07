Polizei findet tote Person in Wohnung in Erstfeld



Die Kantonspolizei Uri hat am Samstagmorgen in Erstfeld in einer Wohnung eine tote Person aufgefunden. Weitere Angaben machte sie zunächst nicht.

Die Rettungskräfte rückten gemäss Angaben der Polizei kurz nach 11 Uhr aufgrund einer eingehenden Meldung aus. Vor Ort an der Gotthardstrasse konnten sie nur noch den Tod der Person feststellen. Weitere Angaben – etwa zu Alter, Geschlecht oder Nationalität des Opfers – machte die Polizei zunächst nicht. Die Arbeiten in der Wohnung dauerten am Nachmittag an. (sda)

