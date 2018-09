Obere Petersalp in Urnäsch AR komplett abgebrannt



Obere Petersalp in Urnäsch AR komplett abgebrannt

Die obere Petersalp in Urnäsch AR ist am Sonntagmorgen komplett abgebrannt. Die drei Personen, die sich im Gebäude befanden, als das Feuer ausbrach, konnten sich in Sicherheit bringen. Es entstand hoher Sachschaden.

Die Meldung über den Brand sei um 7.25 Uhr bei der Alarmzentrale in Herisau AR eingegangen, teilte die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Sonntag mit. Weil die abgelegene Alp über keine Zufahrt verfüge, hätten sie die Feuerwehrleute nur schwer erreichen können.

Deshalb sei zur Brandbekämpfung ein Helikopter eingesetzt worden. Trotzdem sei die Liegenschaft mit einem Wohnteil und einem Stall komplett abgebrannt. Der Sachschaden betrage mehrere hunderttausend Franken. Die Brandursache ist nicht bekannt. Ermittlungen wurden eingeleitet. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.