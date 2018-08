Flugzeug am Piz Segnas in Graubünden abgestürzt



Flugzeug am Piz Segnas in Graubünden abgestürzt

Am Piz Segnas oberhalb von Flims in Graubünden ist am Samstagnachmittag ein Flugzeug abgestürzt. Anita Senti von der Kantonspolizei Graubünden bestätigte gegenüber Keystone-SDA Berichte verschiedener Medien. Angaben zu möglichen Opfern machte die Polizei nicht. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.