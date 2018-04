Zürich

Rauchwolke über Zürcher City wegen Brand in UBS-Gebäude



Bild: KEYSTONE

Im Dachstock einer UBS-Liegenschaft in der Zürcher Innenstadt ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern noch immer an.

Video: srf/SDA SRF

Wie Schutz und Rettung Zürich (SRZ)mitteilte, sind sieben Personen vor Ort medizinisch beurteilt worden. Sie mussten jedoch nicht ins Spital.

#Dachstockbrand in Gewerbegebäude im Kreis 1. #Brand noch nicht gelöscht, 7 Personen vor Ort med. beurteilt, keine Hospitalisationen. Teilweise viel #Rauch Bereich Pelikanstrasse/Nüschelerstrasse/St. Peterstrasse, bitte meiden! Update folgt! ^po — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) April 26, 2018

Bild: KEYSTONE

Die Löscharbeiten an der Nüschelerstrasse in der Nähe des Paradeplatzes seien aufwändig, hiess es bei SRZ auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Zur Brandursache liegen noch keine Angaben vor. (sda)

