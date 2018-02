Immobilienexperte und ex-Swiss-Prime-Site-Chef Markus Graf ist tot



Der Immobilienfachmann und ehemalige Manager des grössten Schweizer Immobilienfirma Swiss Prime Site (SPS), Markus Graf, ist tot. Der 68-Jährige starb am Samstag im Goms VS an einem Herzversagen, wie aus am Dienstag veröffentlichten Todesanzeigen hervorgeht.

Der diplomierte Architekt war massgeblich beteiligt an der Planung und Realisierung grosser Schweizer Bauprojekte wie etwa der Grossüberbauung Sihlcity und des Prime Towers Zürich sowie des Messeturms in Basel.

Graf war von der Gründung 1999 bis 2015 CEO und danach bis 2017 Verwaltungsrat von SPS. Im letzten Dezember kündigte er seinen Rücktritt aus der Firma an, um sich auf einige ausgewählte Aufgaben und Mandate im Immobilienbereich zu konzentrieren. Graf war seit 2016 auch Mitglied des Zürcher Universitätsrats.

Graf hatte führende Positionen in mehreren Bau- und Immobilienfirmen inne. Zudem war er als Immobilienexperte für die CS tätig. Graf lebte in Feldbrunnen SO. Er hinterlässt eine Frau und drei Kinder. (sda)

