Hollywood-Star nach Not-OP in stabilem Zustand



Hollywood-Star nach Not-OP in stabilem Zustand

Actionstar Arnold Schwarzenegger ist in einer Notoperation am offenen Herzen operiert worden. Seine ersten Worte nach dem Eingriffen waren laut seines Sprechers «I'm back» (Ich bin zurück) in Anlehnung an sein «Terminator»-Filmzitat «I'll be back» (Ich komme wieder).

Der Sprecher des 70-Jährigen bestätigte am Freitag, bei einem Eingriff zum Austausch einer Herzklappe sei es zu Komplikationen gekommen. Deswegen sei die Operation am offenen Herzen nötig geworden. Schwarzenegger sei inzwischen aus der Narkose erwacht. Der Schauspieler und ehemalige Gouverneur von Kalifornien erhole sich nun von der erfolgreichen Operation und sei in einem «stabilen Zustand».

Der aus Österreich stammende frühere Mister Universe hatte sich bereits vor 21 Jahren einer Herzoperation unterzogen: Damals liess er sich eine Herzklappe ersetzen. Er betonte damals, die Probleme seien angeboren und hätten nichts mit der Einnahme von Anabolika zu tun.

Sein Sprecher sagte, als Folge der Operation von 1997 habe sich Schwarzenegger am Donnerstag ins Spital begeben: Die damals eingesetzte Herzklappe sei nicht für die Ewigkeit bestimmt gewesen. «Deshalb wollte er sie sich gestern mittels des weniger invasiven Katheterverfahrens ersetzen lassen.»

Während des Eingriffs habe ein Team für eine Operation am offenen Herzen bereit gestanden, sagte Ketchell. Dies sei üblich, falls das Verfahren über einen Katheter nicht möglich sei.

In seiner Biographie hatte Schwarzenegger zugegeben, seine erste Herzoperation 1997 vor seiner Ehefrau Maria Shriver geheim gehalten zu haben - er habe behauptet, er sei in Mexiko im Urlaub. 2003 wurde der Ex-Bodybuilder zum Gouverneur des Bundesstaates Kalifornien gewählt. (sda/afp)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.