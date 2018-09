10 Situationen, die du nur verstehst, wenn du im Detailhandel arbeitest



bild: shutterstock

10 Situationen, die du nur verstehst, wenn du als Verkäufer im Detailhandel arbeitest



Der Kunde ist eben König. Mhm.

natalia widla

«Uii demfall isches ja gratis hehehe»

Nein. Ist es nicht. Das Produkt ist nicht gratis, nur weil es sich gerade nicht scannen lässt oder nicht angeschrieben ist. Aber der Witz ist so unendlich gut, dass du ihn dir auch gerne 17 Mal am Tag anhörst. Wüki, bitte, säg's doch nomal.



Der Dad-Joker

Du bist genervt, es ist Samstag, du stehst schon seit bald neun Stunden hier, grinst dir das Zahnfleisch von den Zähnen und zählst die Minuten bis Ladenschluss und dann kommt er, der Familienvater. Der Familienvater ist eben nunmal lustig, so ganz per se als Gattung imfall.



bild: shutterstock

DU WIRST ZUM DAD-JOKER!

Es passiert schleichend, eigentlich unmerklich. Nachdem du dir Tag für Tag halblustige Witze und abgenutzte Floskeln anhören musst und dir der übliche Smalltalk bis zum Boden aus der Nase hängt, verwandelst du dich langsam selber in einen schein-lustigen Mittfünfziger. Plötzlich verlassen Sprüche und Witze deinen Mund, von denen du nichtmal wusstest, dass dein Gehirn zu so etwas fähig ist.

bild: shutterstock

«DAS HANI ABER LETSCHTMAL DA KAUFT!»

Nein, hat sie nicht. Wirklich nicht. Echt etz. Das sagst nicht nur du, das sagen auch sechs deiner Arbeitskollegen, die seit Jahren hier arbeiten. Dieses Produkt führt ihr nicht. Habt ihr nie geführt, ja du bist dir nicht einmal ganz sicher, ob es überhaupt existiert. Aber die aufgebrachte Frau Stuckli hat es nunmal hier gekauft – bei euch. Ja, genau hier, genau vor rund fünf Wochen an einem sonnigen Donnerstagvormittag. GENAU HIER GOPFERDAMMI!



Die ewige Schuldfrage

Gemäss der selben Frau Stuckli bist du dann übrigens auch persönlich schuld daran, wenn ein bestimmtes Produkt ausverkauft ist. Du, nur du. Du Teufel hast das absichtlich gemacht, alle 23 Low-Fat-Erdbeerjoghurts hast du versteckt oder aufgefressen, nur damit sie, die arme Frau Stuckli für nüd und wieder nüd hierher kommt. DU BIST SCHULD.

Der Grüss-Muffel



Schon ok, hab eh keine Antwort erwartet



bild: shutterstock

(Ja, das Phänomen ist leider bilateraler Natur, WE KNOW)

Ungefragt getestete, angebissene, abgebrochene, gebrauchte, geprüfte, abgeschleckte Produkte

Viele Menschen, die nie im Verkauf gearbeitet haben, können es sich schwer vorstellen, aber es ist leider kein moderner Mythos: Menschen beissen tatsächlich Produkte ab und verstecken sie dann wieder hinter Regalen – und zwar nicht zu selten. Menschen öffnen Joghurts, beissen Brötchen an und benutzen Deos. Menschen beissen sogar in Seifen, weil sie meinen, es handle sich um Schokolade (als ob es dann ok wäre). Menschen tun das. Menschen bauen Türme aus Knäckebrot und verstecken den letzten Zopf dahinter. Menschen tun das. Oft. Echt.



«Nei, ich zahle!»

Das Päärli, das Mutter-Tochter Gespann, die peinlichen Arbeitskolleginnen, die Sportsfreunde: Da stehen sie vor dir an der Kasse, wedeln dir beide ihre Nötli ins Gesicht, lachen dabei leicht hysterisch und übertrumpfen sich mit:

«Nei, ich zahle!»

«Nei, lah mich!» «

«Also nei etz ladi di aber ii!»

«Sicher nöd!»

«Mol eh scho!»

«S gaht de uf mich!»

«Nei aso»

«Ich bi gschneller!»

Und du sitzt dort und denkst dir nur so: bild: shutterstock

Der Alibi-Lagergang

Das Produkt ist ausverkauft. Du weisst es zu 110 Prozent, weil es schon seit vier Wochen ausverkauft ist. Aber das ist schon okay, für den lieben Herrn Meier gehst du gerne noch mal im Lager nachschauen, vielleicht hat ja ein magisches Sale-Einhorn das ausverkaufte Produkt plötzlich wieder in einen Karton reingekackt.

bild: shutterstock

Der Beleg

BEST.JOKE.EVER

bild: shutterstock

