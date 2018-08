An diesen 7 Anzeichen erkennst du, dass die Katze dein Seelentier ist



Nicht nur die Indianer, auch die alten Kelten kannten in ihrer Kultur die Rolle des Krafttiers. So wird noch bis heute oft geglaubt, dass jeder Mensch von einem spirituellen Begleiter in tierischer Gestalt unterstützt wird – beispielsweise von einer Katze.

In deinen Träumen kommen immer wieder Katzen vor

Man sagt, dass wir unseren Krafttieren auch im Traum begegnen können: Solltest du also auffällig oft von Katzen träumen, könnte das ein Zeichen sein, dass sich dein Seelentier bei dir meldet. Oder du hast dir einfach zu viele Katzenbilder angesehen.

Du triffst ziemlich oft draussen fremde Katzen an – öfters als normal

Passiert es dir immer wieder, dass dir draussen eine fremde Katze über den Weg läuft? Öfters als normal? Selbst an Orten, wo du niemals eine Katze vermutet hättest?

Katzen verhalten sich dir gegenüber anders als bei anderen Menschen

Irgendwie reagieren Katzen auf dich anders als auf andere Menschen. Und selbst der erfahrenste Katzenbesitzer schafft es nicht, deiner Katze-Mensch-Beziehung das Wasser zu reichen. Du und die Samtpfoten habt eben eine ganz besondere Verbindung.

Du hast nie daran gezweifelt, dass Katzen so viel mehr als bloss Tiere sind

Irgendwie war für dich schon immer klar: Katzen sind nicht bloss Tiere. Sie verstehen jedes Wort, das du zu ihnen sagst. Nein, sie können sogar deine Gedanken lesen!

Natürlich sind alle Tiere toll, aber Katzen waren definitiv schon immer deine Lieblingstiere

Alle Tiere sind schön. Aber Katzen waren halt schon immer etwas Besonderes.

Du bist als Kind bereits mit einer Katze aufgewachsen ...

... und selbst wenn du nicht vorhattest, eine Katze zu adoptieren, irgendwie hast du es dann doch – durch einen grossen Zufall!

War es vielleicht doch kein Zufall...?

Du bist selbst ein bisschen wie eine Katze:

Unsere Seelentiere sind oft ein bisschen wie wir. Mit ihren Stärken und Schwächen – und so geben sie auch uns die nötige Kraft, um zu uns selbst zu stehen.

(aka)

