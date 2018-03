Ryanair steigt bei österreichischen Laudamotion ein



Ryanair steigt bei österreichischen Laudamotion ein

Die neue Fluglinie Laudamotion des ehemaligen österreichischen Formel 1-Piloten Niki Lauda wird an die irische Ryanair verkauft. In einem ersten Schritt wird Ryanair 24.9 Prozent an der Laudamotion übernehmen.

Gibt es grünes Licht von der EU-Wettbewerbsbehörde dann sollen 75 Prozent an die Iren gehen, wie Ryanair und Laudamotion am Dienstag mitteilten. Die Dreiviertelmehrheit werde unter 50 Millionen Euro kosten, wobei Ryanair im ersten Jahr weitere 50 Millionen Euro Anschubkosten übernehme werde.

Ryanair unterstütze den Plan Laudamotion weiterzuentwickeln und auszubauen, heisst es in der Mitteilung weiter. Niki Lauda werde dem neu geschaffenen Board von Laudamotion vorstehen und in seiner neuen Position auch weiterhin für die Implementierung der Strategie - die Etablierung von Laudamotion als österreichische Low Fare Airline -verantwortlich sein.

Niki Lauda und Ryanair rechnen gemäss Mittielung damit im dritten Jahr der Partnerschaft profitabel operieren zu können. Geplant sei ein Wachstum der bestehenden Airbus-Flotte auf 30 Flugzeuge. (sda/apa)