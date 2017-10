Militär-Jeep überschlägt sich im Glarnerland in einer Wiese



Ein spektakulärer Selbstunfall eines Militär-Jeeps ist am Montag im glarnerischen Mitlödi glimpflich ausgegangen. Der Puch kam von der Strasse ab und überschlug sich in einer Wiese. Der 21-jährige Militärangehörige am Steuer blieb unverletzt.

Der Lenker hatte auf der Fahrt Richtung Glarus wegen Unaufmerksamkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, wie die Polizei mitteilte. Das Geländefahrzeug geriet rechts von der Fahrbahn, durchbrach den Strassenzaun und überschlug sich das Strassenbord hinab auf eine Wiese. Dort blieb der Wagen auf der Seite liegen. Am Fahrzeug und am Zaun entstand Sachschaden. (sda)