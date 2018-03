International

Messerattacke vor iranischer Botschafter-Residenz in Wien: Soldat erschiesst Angreifer



Ein Überwachungsposten der österreichischen Armee hat vor der iranischen Residenz in Wien in der Nacht auf Montag einen Messerangreifer erschossen. Der 26-jährige Mann hatte den Soldaten laut Polizeiangaben am späten Abend mit einem Messer attackiert.

Der 26-Jährige sei ohne Vorwarnung auf den vor der Residenz des iranischen Botschafters postierten Soldaten losgegangen, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur APA. Der Wachposten habe zur Abwehr des Messerangreifers zunächst vergeblich Pfefferspray eingesetzt.

Es sei auch zu einem kurzen Gerangel gekommen, berichtete der Sprecher. Der Soldat gab schliesslich drei Schüsse ab. Der Angreifer wurde getötet. Tatzeitpunkt sei gegen 23.35 Uhr gewesen. (sda/apa)

