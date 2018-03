Gategroup plant Börsengang bis spätestens Mitte Jahr



Gategroup plant Börsengang bis spätestens Mitte Jahr

Nun sind die Pläne gemacht: Der chinesische Konzern HNA will rund 65 Prozent von Gategroup an die Börse bringen. Der Börsengang des Bordverpflegers soll Ende des ersten Quartals oder im zweiten Quartal stattfinden, wie Gategroup am Dienstag mitteilte. (sda)

