Russlands Kommunisten wollen Revolutionsjubiläum feiern

Die Kommunistische Partei Russlands hat zu Gedenkveranstaltungen anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Oktoberrevolution von 1917 aufgerufen. Es soll unter anderem einen Marsch durch Moskau mit Sozialisten aus aller Welt geben.

«Wir müssen die Grösse Lenins und die Grösse unserer Revolution, die für die Welt eine neue Epoche eröffnet hat, in Ehren halten», sagte Parteichef Gennadi Sjuganow am Montag. Sjuganow, der den Kommunisten seit 1993 vorsteht, plant Treffen am Panzerkreuzer «Aurora» und am Smolny-Institut in St. Petersburg - beides Symbole für den Beginn der Oktoberrevolution.

Zu Sowjetzeiten wurde der Jahrestag des Beginns der Oktoberrevolution am 7. November - nach dem alten russischen Kalender der 25. Oktober - mit einer grossen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau gefeiert.

Für das 100-jährige Jubiläum sind dagegen von offizieller Seite keine grösseren Veranstaltungen geplant. Die Kommunisten werfen Präsident Wladimir Putin vor, der sowjetischen Vergangenheit des Landes nicht genügend Aufmerksamkeit zu widmen. (sda/afp)

