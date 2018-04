Zwei Gleitschirmunfälle wegen Telefonleitung in Jakobsbad AI



Zwei Gleitschirmunfälle wegen Telefonleitung in Jakobsbad AI

Kurz hintereinander sind am Sonntagnachmittag in Jakobsbad AI zuerst eine 26-jährige Frau und danach ein 25-jähriger Mann bei einem Übungsflug mit dem Gleitschirm in die gleiche Telefonleitung geflogen und danach abgestürzt. Beide wurden verletzt.

Eine 26-jährige Flugschülerin startete vom Kronberg aus zu einem Übungsflug. Kurz vor der Landung in Jakobsbad sei sie in eine Telefonleitung geflogen und danach mit grosser Wucht auf den Wiesboden geprallt, teilte die Innerrhoder Kantonspolizei am Montag mit. Die Frau zog sich mittelschwere Rückenverletzungen zu und musste ins Spital geflogen werden.

Nur wenige Minuten später flog ein 25-jähriger Flugschüler in die gleiche Telefonleitung. Beim Sturz auf den Boden zog er sich Handverletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Innerrhoder Staatsanwaltschaft untersucht beide Flugunfälle.

Bereits am Samstag war ein 28-jähriger Gleitschirmpilot nach einem Flug vom Kronberg abgestürzt und beim Unfall gestorben. Die Rega konnte den Mann zwar schnell finden. Doch die Reanimationsbemühungen blieben erfolglos. Die Kantonspolizei hat Abklärungen zur Unfallursache aufgenommen. (sda)

