Roger Federer in Indian Wells im Viertelfinal

Roger Federer steht am Tennisturnier in Indian Wells in den Viertelfinals. Der 36-jährige Federer besiegte den Franzosen Jérémy Chardy (ATP 100) in 82 Minuten 7:5, 6:4. In den Viertelfinals trifft Federer bereits am Donnerstag auf den 21-jährigen Südkoreaner Chung Hyeon, die Nummer 26 der Weltrangliste, aber die Nummer 3 der Saison-Bestenliste. (sda)

