Ein Toter bei Reisecar-Unfall im Tessin

Bei dem schweren Unfall eines Reisecars im Tessin ist am Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen. 13 weitere Personen wurden verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei rammte der Bus offenbar einen Pfosten.

Alle Verletzten seien inzwischen geborgen und in Krankenhäuser gebracht worden, sagte der Sprecher weiter. An Bord des Reisecars waren nach seinen Angaben 25 Menschen. Er korrigierte erste Schätzungen, dass 40 Passagiere an Bord waren. Unter den Verletzten ist auch der Busfahrer.

Die Zeitung «Corriere del Ticino» zeigte mehrere Fotos mit zahlreichen Einsatzwagen und einem weissen Reisebus, der im Bereich der Fahrerkabine schwer beschädigt war.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei rammte der Bus offenbar einen Pfosten. Auf den Fotos ist neben dem Bus der Pfosten einer Anlage mit Verkehrsschildern zu sehen, die sich über die Fahrbahnen spannt.

Der Bus war nach Italien unterwegs. Der Unfall ereignete sich auf der Autobahn A2 in der Nähe von Sigirino nördlich von Lugano. Der entsprechende Autobahnabschnitt ist gesperrt. (sda/dpa)

