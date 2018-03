US-Notenbank Fed erhöht unter neuer Führung die Leitzinsen



US-Notenbank Fed erhöht unter neuer Führung die Leitzinsen

Die US-Notenbank Fed hebt den Leitzins erstmals in diesem Jahr an. Sie erhöhte ihn um einen Viertelpunkt auf die neue Spanne von 1.5 bis 1.75 Prozent, wie die Fed nach der ersten Sitzung unter Führung von Jerome Powell am Mittwoch bekanntgab (sda)

