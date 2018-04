In Toronto rast ein Wagen in eine Menschenmenge



In Toronto rast ein Wagen in eine Menschenmenge

In der kanadischen Metropole Toronto ist am Montag ein kleiner Transportwagen in eine Menschenmenge gerast. Es seien bis zu zehn Personen verletzt worden, teilte die Polizei von Kanadas grössten Stadt mit. Über die Hintergründe wurde nichts bekannt. (sda/afp/reu)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.