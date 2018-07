Jubel bei den Blauen, lange Gesichter bei den Kroaten-Fans



Jubel und fliegende Bierbecher: Die Fans der französischen Nationalmannschaft haben ihre «Blauen» am Sonntag lauthals gefeiert. So etwa in der Berner Innenstadt, wo die Freude über das 4:2 riesig war. Mit dem Abpfiff gab es kein Halten mehr.

In Zürich waren die Fans der Blauen hingegen deutlich in der Minderheit. In den meisten Public Viewings dominierten kroatische Flaggen und Karomuster. So etwa an der Zürcher Langstrasse, wo die Gesichter der Zuschauerinnen und Zuschauer mit jedem Tor der Franzosen länger und länger wurden. (sda)

