Toys 'R' Us plant Schliessung oder Verkauf aller US-Filialen

Der insolvente Spielzeughändler Toys 'R' Us bereitet offenbar die Schliessung oder den Verkauf sämtlicher 885 Filialen in den USA vor. Bis zu 33'000 Arbeitsplätze seien gefährdet, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Mittwoch der Agentur Reuters.

Es sei nicht gelungen, eine Einigung zur Umschuldung von milliardenschweren Verbindlichkeiten zu erzielen, hiess es.

Dem «Wall Street Journal» zufolge informierte Konzernchef David Brandon die Angestellten in den USA über die voraussichtlichen Schliessungen in einer Telefonkonferenz. Auch in anderen Ländern seien demnach Geschäftsauflösungen wahrscheinlich.

In der Schweiz betreibt Toys 'R' Us zehn Geschäfte.

Eine Toys 'R' Us-Sprecherin lehnte eine Stellungnahme ab. Die Kette hatte vor sechs Monaten Insolvenz angemeldet. Vor allem die Konkurrenz von Onlinehändlern wie Amazon hat dem Unternehmen zugesetzt. (sda/reu)

