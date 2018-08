Wann du deine Katze lieber nicht nach draussen lassen solltest



Wann du deine Katze lieber nicht nach draussen lassen solltest

Egal, wie spannend die Welt ausserhalb den eigenen vier Wänden auch sein mag: In manchen Fällen ist der Freigang für die Katze keine besonders gute Idee.

Hinweis: Solltest du die nachfolgenden Bilder nicht sehen, öffne den Link einfach in einem anderen Browser. Wenn du über Facebook zu uns gekommen bist, klicke dazu oben rechts aufs Menu und wähle die Option «im Browser öffnen» aus.

Wenn du in der Nähe einer stark befahrenen Strasse lebst.

Ein Beitrag geteilt von Chatstreet (@chatstreet) am 6. Nov 2017 um 23:13 Uhr

Jeder Katzenbesitzer weiss, wie gefährlich Autos für die Fellnasen sein können. Deshalb: Solltest du in der Nähe einer Strasse mit viel Verkehr leben, ist es sicherer für deine Katze, wenn sie in deiner warmen Stube bleibt.

Wenn es in deiner Nachbarschaft bereits vemehrt Fälle von spurlos verschwundenen Katzen gab.

Ein Beitrag geteilt von Dexter Cat Morgan (@dexterthacatmorgan) am 6. Nov 2017 um 11:30 Uhr

Geschichten, die man sich in der Nachbarschaft so erzählt, sollten ernstgenommen werden: Es gibt leider nach wie vor viele Menschen, die Katzen nicht besonders gut leiden können. Und Vertrauen mag gut sein – aber in diesem Fall ist Sicherheit besser!

Wenn deine Katze krank ist und in der Welt dort draussen nicht zurechtkommen würde.

Ein Beitrag geteilt von hmrcmrşnsmc (@hmrcmr) am 6. Nov 2017 um 23:52 Uhr

Ob blind oder eingeschränkt durch Krankheiten wie Epilepsie – sollte deine Katze nicht in der Lage sein, sich dort draussen zurechtzufinden, sollte sie lieber zu Hause bleiben.

Wenn sie bestimmte Nahrungsmittel nicht verträgt.

Ein Beitrag geteilt von Michelle 👩🏻‍⚕️💗🐱 (@bronxstraycats) am 6. Nov 2017 um 12:41 Uhr

Zu Hause kannst du kontrollieren, was deine Katze zu sich nimmt. In der Aussenwelt nicht. Deshalb: Bei Futterunverträglichkeiten immer gut aufpassen!

Diese 14 Nahrungsmittel können selbst für vollkommen gesunde Katzen giftig sein:

Wenn sie noch nicht lange bei dir ist – oder ihr soeben umgezogen seid.

Ein Beitrag geteilt von Spock the Cat (@misterspockthecat) am 7. Nov 2017 um 5:46 Uhr

Mindestens acht Wochen müssen vergehen, bevor eine Freigängerkatze an einem fremden Ort eine Pfote nach draussen setzt. Und im Notfall gilt: Länger warten schadet nie!

Wenn sie gerade wütend auf dich ist.

Ein Beitrag geteilt von Saara Hering (@saara_hering) am 5. Nov 2017 um 10:25 Uhr

Wenn deine Katze nach draussen geht, musst du ihr vertrauen können, dass sie wieder zurückkommt. Und hierfür braucht es mehr als regelmässiges Futter – da ist eine stabile Katze-Mensch-Beziehung gefragt. Sollte diese gerade durch besondere Vorkommnisse geströt sein, behalte deine Fellnase lieber eine Zeit lang im Haus.

Wenn sie noch nicht kastriert ist.

Ein Beitrag geteilt von CatVet Medicina Felina (@consultoriocatvet) am 23. Okt 2017 um 8:48 Uhr

Nur kastrierte Katzen gehören nach draussen. Punkt. Diskussion beendet.

8 Studien über Katzen: Video: watson

(aka)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.