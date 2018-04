Karotten sind unter den Gemüsen am beliebtesten



Karotten sind unter den Gemüsen am beliebtesten

In der Schweiz werden von den Gemüsen am liebsten Karotten gegessen: 7.91 Kilogramm werden jährlich pro Kopf verzerrt, total 66'629 Kilogramm. Das Rüebli konnte damit den Spitzenplatz halten. An zweiter Stelle folgt die Tomate mit 6.61 Kilogramm pro Kopf.

Würde man allerdings den Tomaten die kleinen Cherry-Tomaten dazurechnen, würde die Tomatengruppe die Karotten verdrängen. Von den Cherry-Tomaten werden nämlich 2.91 Kilogramm gegessen. Zusammen ergibt dies 9.5 Kilogramm pro Kopf. Dies zeigen die Zahlen aus dem Statistischen Jahresbericht Gemüse 2017 der Schweizerischen Zentralstelle für Gemüsebau und Spezialkulturen (SZG) vom Freitag.

Nach den Karotten und Tomaten folgen die Peperoni mit 4.46 Kilogramm pro Kopf. Exotisch wird es auf Rang fünf mit den Wassermelonen (3.81 Kilogramm) und Rang sieben mit den anderen Melonen wie Honigmelonen (3.48 Kilogramm). Vom Eisberg-Salat werden pro Jahr 3.84 Kilogramm pro Kopf gegessen (Rang 4) und von den Zwiebeln und Zucchetti 3.35 respektive 3.12 Kilogramm. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.