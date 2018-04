Gasflasche explodiert in Genfer Restaurant – 15 Verletzte



Gasflasche explodiert in Genfer Restaurant – 15 Verletzte

Eine heftige Explosion in der Küche eines Genfer Restaurants hat am Samstagmittag 15 Menschen verletzt. Die Gasflasche eines Brenners zum Karamellisieren war in die Luft geflogen.

Der Alarm ging kurz nach 13.15 Uhr ein, wie Feuerwehrkommandant Frédéric Jaques eine zuerst von der Zeitung «Tribune de Genève» verbreitete Meldung bestätigte. Zwei Köche erlitten seinen Informationen zufolge leichtere Verbrennungen. Sie wurden auch vom Explosionsdruck in Mitleidenschaft gezogen.

Durch die Wucht der Explosion wurden die Fenster des Restaurants nach aussen gedrückt und zersplitterten. Angehörige des Servicepersonals und auf der Terrasse sitzende Gäste erlitten Schnittverletzungen.

Insgesamt wurden 15 Personen verletzt. Acht von ihnen mussten zu einer vertieften Kontrolle ins Spital.

Die Feuerwehr stand mit 21 Angehörigen und zwölf Fahrzeugen im Einsatz. Fünf Ambulanzen fuhren ebenfalls zu dem Restaurant. Vor Ort wurde eine Station für erste Hilfe eingerichtet.

Für Feuerwehrkommandant Jaques ist die Explosion einer Gasflasche zum Karamellisieren nicht neu. Die Schäden seien immer beträchtlich. Der kriminaltechnische Dienst der Polizei klärt die Ursache ab. (sda/meg)

Aktuelle Polizeibilder: Hoher Schaden bei Brand in Meilen ZH

Das könnte dich auch interessieren: Hässiger Auto-Fan trifft auf Vollgas-Forscher – das war die Verkehrs-«Arena» Trumps liebste Fernsehfamilie – das kontroverse Comeback von «Roseanne» Auch die Uni St. Gallen lässt Daniele Ganser fallen – ist es eine Verschwörung? Ein Schweizer beim brutalsten Ultramarathon der Welt: «Das ist mit nichts vergleichbar» Im Handelspoker gegen Trump hat Xi einen Royal Flush What the ...? 14 Bilder, bei denen du dich fragst, was da passiert ist China hat jetzt die längste Meeresbrücke der Welt Die Armee sammelt ausgedientes Material – und hat keine Ahnung, was da alles rumliegt 18-jähriger Autist bittet das Internet um Sex-Tipps – und erhält die liebsten Antworten Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.