Fahrzeugbrand im Jura endet tödlich



Fahrzeugbrand im Jura endet tödlich

Ein Leichnam ist am Sonntag in Breuleux JU in einem ausgebrannten Fahrzeug entdeckt worden. Zuvor hatten Anwohnern eine Explosion gemeldet.

Das ausgebrannte Fahrzeug sei an einer Tankstelle geparkt gewesen, teilte die Kantonspolizei am Sonntag mit. Es habe ein generelles Risiko bestanden, dass sich die Benzinvorräte vor Ort durch die Feuersbrunst des Fahrzeugs ebenfalls entzündeten. Die Feuerwehrkräfte hätten deshalb bei der Zentrale in Tramelan um Verstärkung angefragt.

Dreissig Einsatzkräfte rückten vor Ort aus. 15 Bewohner aus den umliegenden Gebäuden wurden evakuiert. Eine ältere Person, die unter Schock stand, musste ins Spital gebracht werden.

Die Identifizierung des Leichnams ist im Gang. Ausserdem leitete die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung ein. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.