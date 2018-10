9 Dinge, die uns ohne Katze im Leben sehr fehlen würden



Ein Leben ohne Katze wäre nur ein trauriges und sinnloses Dahinvegetieren – denn hat man sich einmal an die Gegenwart einer Katze gewöhnt, möchte man sie nie wieder missen. Niemals!

Ihre herzliche Begrüssung, wenn du nach Hause kommst...

Egal, wie sehr dich jemand vermisst: Niemand freut sich so sehr über deine Rückkehr wie deine Katze.

...und die Freude, die du empfindest, wenn deine Fellnase endlich sicher aus dem Freigang zurückkommt.

Dank des Stubentigers hat man immer einen Grund zur Freude!

Das Putzen des Katzenklos.

Auch wenn es mehr Pflicht als Vergnügen ist: Es gehört nun mal zum Alltag dazu!

Dieser Moment, wenn deine Katze im Winter zu einer lebendigen Heizung mutiert.

Keine Katze = höhere Heizkosten.

Wenn sie dir dein Essen vom Teller klaut ...

Ohne Katze müssten wir alles alleine aufessen. Ganz schön traurig, nicht wahr?

... oder dir den besten Platz auf dem Sofa wegnimmt.

In Abwesenheit der Katze könntest du ohne Bedenken kurz aufstehen, ohne das Risiko eingehen zu müssen, deinen Sitzplatz dabei an einen schnurrenden Flauschball zu verlieren.

... Aber wer will das schon? So ganz ohne Risiko ist das Leben schliesslich nur halb so lustig!

Die willkommene Ablenkung, die sie dir bietet, wenn du etwas Wichtiges Langweiliges erledigen musst.

Ohne Katze müsstest du alles, was du anfängst, auch tatsächlich zu Ende bringen. Schrecklich!

Ihre liebevolle Unterstützung in schweren Zeiten.

Sie steht dir bei. Versteht dich. Und ihr Schnurren könnte selbst in der dunkelsten Nacht wieder die Sonne zum Scheinen bringen.

Eure gehaltvollen Unterhaltungen in der Katzensprache.

Die Katze so: «Miau?» Und dann du so: «Miaaaaau!»

