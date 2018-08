Übernachtungen in Schweizer Hotels legen im ersten Halbjahr zu



Übernachtungen in Schweizer Hotels legen im ersten Halbjahr zu

Die Schweizer Hotelbetriebe haben von Januar bis Juni mehr Gäste angezogen. Insgesamt verzeichneten sie 18.35 Millionen Logiernächte - das ist ein Plus von 3.9 Prozent.

Alleine im Juni zählten sie mit 3.58 Millionen Übernachtungen 4.4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland strömten mehr Gäste in die Hotels. Die inländischen Gäste generierten im ersten Halbjahr 8.35 Millionen Logiernächte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Das waren 2.8 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Zugleich nahmen die Übernachtungen von ausländischen Gästen sogar um 4.6 Prozent auf 10.0 Millionen zu.

Der Aufwärtstrend bei den Logiernächten hält mittlerweile seit über einem Jahr an. Letztmals hatten die Hoteliers im März 2017 rückläufige Übernachtungszahlen hinnehmen müssen. Dazu trug insbesondere auch die wirtschaftliche Erholung der Eurozone und die damit verbundene Abschwächung des Euros gegenüber dem Franken bei. (sda/awp)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.