Ein Toter und vier Verletzte bei Feuer im Trump Tower in New York

In einer Wohnung im 50. Stock des Trump Towers an der New Yorker 5th Avenue ist am Samstag (Ortszeit) ein Feuer ausgebrochen. Dabei kam ein Bewohner ums Leben, wie die Feuerwehr der Stadt New York via Twitter mitteilte. Vier Feuerwehrleute wurden leicht verletzt.

Beim Todesopfer soll es sich Medienberichten zufolge um den 67-jährigen Bewohner eines Apartments auf der Etage handeln. Er war zuvor mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht worden. Die vier Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten verletzt.

Bilder der New Yorker Feuerwehr bei Twitter zeigten, wie dunkler Rauch aus dem Gebäude im Stadtteil Manhattan drang. Nach Angaben der Brandschützer waren 200 Feuerwehrleute und Rettungskräfte im Einsatz.

Schwieriger Brand in grosser Wohnung

Es habe sich um einen schwierigen Brand gehandelt, twitterte die Feuerwehr. Doch die Flammen seien unter Kontrolle. Die betroffene Wohnung sei sehr gross gewesen, und im übrigen Gebäude habe sich viel Rauch ausgebreitet. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Kurz nach der ersten Mitteilung der Feuerwehr bei Twitter und vor Bekanntwerden des Todesfalls schrieb US-Präsident Donald Trump in dem Kurznachrichtendienst: «Das Feuer im Trump Tower ist gelöscht.» Die Brandschützer hätten grossartige Arbeit geleistet. Nach Angaben der Feuerwehr blieben die Rettungskräfte aber zunächst vor Ort.

Trump-Familie war ausser Haus

Der Präsident und First Lady Melania halten sich derzeit in Washington auf und sind von dem Brand nicht direkt betroffen. Bereits im Januar hatte es in dem 58 Stockwerke hohen Wolkenkratzer einmal in einer Kühlvorrichtung auf dem Dach gebrannt. Damals waren zwei Menschen verletzt worden.

Neben dem Penthouse des Präsidenten im 66. Stock beherbergt der Trump Tower das Hauptquartier der Trump Organisation. Zudem finden sich weitere Wohnungen, Büros und Geschäfte in dem Gebäude, das auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. (sda/dpa/reu)

