Nestlé Waters investiert am Standort Henniez 25 Millionen Franken

Nestlé Waters will am Standort in Henniez VD 25 Millionen Franken investieren. Die Mineralwasser-Produktion soll mit dem Projekt «H2Orizon 2020» moderner und auch umweltschonender werden.

Dies teilte Nestlé Waters am Montag mit. Im Lauf von 2019 sollen die Produktionsstandorte im Ort Henniez am Hauptstandort ausserhalb des Dorfkerns zusammengelegt werden und so Synergien genutzt werden. Der Standort im Dorf soll Anfang 2020 schliessen. Entlassungen gebe es wegen der Zusammenlegung nicht, schrieb Nestlé Waters.

Die derzeitigen zwei Produktionslinien für das Abfüllen in Glasflaschen werden zudem durch eine effizientere Anlage ersetzt. Neu eingerichtet wird auch die Zubereitung von aromatisierten Getränken, Fruchtsäften und neuer Getränke.

Nestlé Waters nennt die Investitionen ein «starkes Signal für die Region und den Fortbestand unserer Arbeitsplätze». Werden die Anlagen im Dorf geschlossen, werde auch der Lastwagenverkehr reduziert, liess sich die Gemeinde im Communiqué zitieren. Der jährliche CO2-Ausstoss soll um gegen 250 Tonnen jährlich sinken.

Die effizientere Produktion soll zudem den Wasserverbrauch um 25'000 Kubikmeter im Jahr zurückgehen lassen. Nestlé Waters Schweiz beschäftigt 270 Personen und produziert Wasser der Marken Henniez, Cristalp und Romanette. Mit Linzenzverträgen werden Fruchtsäfte der Marken Granini und Hohes C hergestellt.

Auch die Distribution der internationalen Nestlé-Marken San Pellegrino, Vittel, Contrex, Perrier und Aqua Panna geschieht von Henniez aus. In die Produktionsstätten wurden in den vergangenen zehn Jahren über 48 Millionen Franken investiert.

Nestlé übernahm Henniez vor gut zehn Jahren. Die Mehrheitsaktionärin, die Familie Rouge, verkaufte damals ihre Anteile dem Konzern, um das Überleben der Marke zu sichern. (sda)

