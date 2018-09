Raiffeisen nominiert Guy Lachappelle zum Verwaltungsratspräsidenten



Raiffeisen nominiert Guy Lachappelle zum Verwaltungsratspräsidenten

Guy Lachappelle wird neu an der Spitze des Raiffeisen-Verwaltungsrates stehen. Dies teilte die Raiffeisen-Gruppe am Freitag in einem Communiqué mit. Guy Lachappelle ist seit 2013 Vorsitzender der Konzernleitung der Basler Kantonalbank. (sda/awp)

