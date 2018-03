Putin gewinnt russische Präsidentenwahl nach ersten Ergebnissen



Wladimir Putin hat die Präsidentenwahl in Russland nach ersten Auszählungsergbnissen gewonnen. Die Wahlleitung sprach dem Amtsinhaber nach ersten Teilauszählungen rund 72 Prozent der Stimmen zu, wie die Behörde am Sonntag in Moskau mitteilte. (sda/dpa)