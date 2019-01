17'000 Menschen in Österreich von der Aussenwelt abgeschnitten

Slalom der Herren in Val d'Isère wegen zu starken Windes abgesagt

Der Weltcup-Slalom der Männer von Val d'Isère vom Sonntag ist abgesagt. Zu starker Wind macht ein Rennen in den französischen Alpen unmöglich.

Dies teilte die FIS am Sonntagmorgen kurz vor dem geplanten Start zum ersten Lauf um 9.30 Uhr mit. Ein Ersatztermin für den Slalom steht noch nicht fest. FIS-Renndirektor Markus Waldner hofft, dass der Wettkampf in der zweiten Januar-Woche in Frankreich nachgeholt werden kann.

Der nächste Slalom steht am 22. Dezember in Madonna di Campiglio auf dem Programm. Zuvor sind am 16./17. Dezember in Alta Badia und am 20. Dezember in Saalbach-Hinterglemm zwei Riesenslaloms und ein Parallel-Riesenslalom …