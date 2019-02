Fussball-Legende Rudi Assauer ist gestorben

Sieben Jahre für Tristan Scherwey – Panik in der SCB-Chefetage

Das Management der grössten Hockey-Firma im Land ist verunsichert. Nur so lässt sich der unsinnige Siebenjahresvertrag mit Nationalstürmer Tristan Scherwey beim SC Bern erklären.

Mehrjahresverträge machen durchaus Sinn. So kann beispielsweise das Jahressalär tiefer gehalten werden. In der NHL, unser aller Vorbild, sind ähnlich langfristige Verträge üblich. Nur hilft uns dieser Vergleich nicht. In der NHL gehören Tauschgeschäfte samt Verträgen zum Alltag. Bei uns gilt hingegen ein Transfer eines Spielers mit weiterlaufendem Vertrag nach wie vor als schwierige Operation.

Warum also die biblische Vertragsdauer bis 2027 mit dem heute 27-jährigen Tristan Scherwey? Sie ist das …