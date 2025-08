Der Regen der letzten Wochen war für die Landwirtschaft zwar dringend nötig, führt aber auch zu Schwierigkeiten bei der Getreideernte. Bild: Patrick Pleul/ DPA

Nicht für alle Bauern ist der Regen auch ein Segen

Vor einer Woche sagte der Schweizer Bauernverband, dass die Bauern froh seien über den Regen. Nun meldete sich ein Landwirt mit einer anderen Meinung: Wegen dem Wetter könne er nicht ernten und habe mehrere zehntausend Franken Verlust.

Lisa Kwasny / ch media

Frank Amiet ist am Telefon hörbar erzürnt. «Wir sind die letzten Tage jeweils bis zwei Uhr nachts gefahren, um das reife Getreide einzuholen. Trotzdem werden wir mindestens zehntausend Franken Verlust machen. Und das nur wegen dem Regen.» Was die Mediensprecherin vom Bauernverband vor einer Woche gegenüber dieser Zeitung sagte, damit sei er überhaupt nicht einverstanden, sagt der Lohnunternehmer aus Selzach in Solothurn.

Was ist passiert? In einem Artikel vom 28. Juli fragte diese Zeitung beim Schweizer Bauernverband an, ob der seit zwei Wochen anhaltende Regen Auswirkungen auf die Landwirtschaft habe. «Ganz im Gegenteil, der Regen ist eher willkommen», antwortete Sandra Helfenstein, Mediensprecherin des Schweizer Bauernverbands.

Frank Amiet an einem sonnigen Tag. Bild: Bruno Kissling

Das gilt aber nicht für Amiet: Sein Unternehmen Amiet Agro Service betreibt für verschiedene Landwirtschaftsbetriebe Mähdrescher, zudem baut er Raps, Winterweizen, Dinkel, Soja, Zuckerrüben und Mais an. In den letzten zehn Tagen waren seine Maschinen wegen dem Regen am Anschlag. «Viel Brotgetreide haben wir nass geerntet, weil die Bauern die Nerven verloren haben», sagt er. Das könne man zwar noch trocknen, doch das brauche viel Energie und koste deshalb mehr.

Ein Drittel des Getreides stehe noch reif auf den Feldern. Und er sei nicht allein mit dem Problem: «In der Ostschweiz und im Kanton Zürich sieht man auch noch viele reife Felder. Und ein Kollege aus dem Seeland sagte, dass das Gemüse und die Kartoffeln wegen der Feuchtigkeit unter Pilzbefall leiden.»

Die meisten Bauern konnten ernten

Doch was stimmt nun? Tatsächlich ordnete Helfenstein bereits im ersten Artikel ein, dass nicht alle Bauern gleich froh seien über den Regen. Er würde das Schneckenproblem befördern und auch Pflanzenkrankheiten seien im feuchten Wetter stärker verbreitet. Ausserdem drohe das noch stehende, reife Getreide auszukeimen, wodurch es nicht mehr als Brotweizen sondern nur noch als Tierfutter geeignet ist.

Pilzbefall ist eines der Risiken, der durch lange Feuchtigkeit auf Getreide entstehen kann. Er färbt die Ähren schwarz, wie hier auf dem Bild. Bild: Jens Büttner/ DPA

Auf die Kritik von Amiet sagt Helfenstein: «National gesehen ist der grösste Teil des Getreides eingefahren, aber selbstverständlich gibt es einzelne Bauern, die aufgrund ihrer Lage noch nicht alles ernten konnten.» Die Höhenlage, die Art des Bodens und der Aussaatzeitpunkt spielen dabei eine Rolle.

Auch Pierre-Yves Perrin, Geschäftsführer des Schweizer Getreideproduzentenverbandes, unterstützt die Aussagen des Schweizer Bauernverbandes. Rund siebzig Prozent des Getreides ist in den Sammelstellen, sagt er. «Aber es stimmt auch, dass einige Felder wegen des Regens Qualitätsprobleme haben könnten.» Dass betroffene Bauern wahrgenommen werden wollen, verstehe er.

Amiet hofft nun, dass das Wetter ab Mittwoch besser wird, wie es der Wetterbericht verspricht. «Wenn wir drei Tage voll durchfahren, können wir die Ernte abschliessen», sagt er. Dann könnte der Landwirt nach mehreren Wochen Nachtarbeit auch einmal durchatmen.