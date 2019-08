Forscher finden zwei neue Medikamente gegen Ebola

Migration über das Mittelmeer: Auf beiden Seiten dominiert die Heuchelei

Italiens Innenminister hat das Mittelmeer faktisch abgeriegelt, und Europa spendet insgeheim Applaus. Doch auch die Maghreb-Staaten verhalten sich unredlich. Dies zeigt ein neues Buch.

Matteo Salvini will Neuwahlen. Zuvor aber hat Italiens polternder Innenminister noch dafür gesorgt, seine Politik der Aussperrung von Rettungsschiffen im Mittelmeer in einem Gesetz zu verankern. Am Montag wurde es vom Senat in Rom verabschiedet. Es sieht Geldstrafen von bis zu einer Million Euro vor, wenn ein Kapitän mit einem Schiff unerlaubt in italienische Gewässer fährt.

Letzte Woche verweigerte Salvini sogar einem Schiff seiner eigenen Küstenwache die Einfahrt in einen italienischen Hafen. …